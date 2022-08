El mercat hipotecari creix, però menys

El sector de l'habitatge continua enfilant-se a xifres rècord, com si fos immune a la previsible frenada que hauria de suposar l’encariment dels tipus d’interès. La signatura d’hipoteques ha encadenat al juny un repunt interanual del 14,3% a Catalunya amb un total de 6.040 operacions.

La majoria d'hipoteques són per a un primer habitatge. Pel que fa al capital prestat, també va seguir creixent un 15% interanual fins a 1.133,3 milions d'euros. Així, l'import mitjà va ser de 164.126 euros , per sobre de la mitjana de l'Estat, que va situar-se en 147.539 euros.

Les dades empitjoren respecte al maig

El contrapunt la que sembla una embranzida immobiliària difícil d’aturar el trobem amb la comparativa amb el mes anterior. D’aquesta manera, mentre el nombre d’hipoteques signades ha reculat un 17,3% respecte al mes de maig, el capital prestat ha reculat encara més, concretament un 32,2%.

Aquesta tendència a la moderació sembla que es mantindrà almenys fins a finals d’any, segons els experts, per culpa de la incertesa de la situació internacional i les noves pujades dels tipus d'interès del Banc central europeu. Per territoris, Madrid lidera el nombre d'hipoteques signades (8.026) i Catalunya se situa com a tercera comunitat amb més signatures per darrere d’Andalusia (7.916).