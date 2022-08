El mercat immobiliari modera el creixement

El mercat immobiliari ha començat a notar lleugerament els efectes de l'increment important de la inflació i de la pujada dels tipus d'interès, que s'ha traduït en un augment significatiu de l'Euribor, és a dir, del cost de les hipoteques a tipus variable.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la compravenda d'habitatges durant el juny al conjunt d'Espanya va retrocedir un 3%. Ara bé, amb comparació a l'any passat, la xifra de transaccions va créixer un 19% fins a superar les 58.000 operacions.

A Catalunya, les magnituds són semblants. Després de mesos de fort creixement, al juny hi va haver 8.560 transaccions, cosa que suposa un augment del 18% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

La costa mediterrània segueix liderant el mercat

Tenint en compte la població, durant el mes de juny les tres comunitats autònomes on més operacions es van fer són la Comunitat Valenciana (222 per cada 100.000 habitants), Andalusia (185) i Múrcia (184), totes elles situades a l'arc mediterrani.

Per trobar Catalunya cal baixar fins a la novena posició, amb 142 habitatges venuts per cada 100.000 habitants. Just per sota es troba la Comunitat de Madrid (142), i una mica per sobre les Illes Balears (152).