'Servir y Proteger': amor, muerte y segundas intenciones

Esta semana hemos tenido la muerte muy cercana: con Hanna, quien, si no llega a ser por Vega, habría terminado sus días en manos de Elena, y con Ágata, que por culpa de un sinvergüenza casi termina arruinada y con un susto de por vida.



Por otro lado, esta semana también ha reinado el amor, bueno, el amor o las ascuas… Inés está más confundida que nunca con sus sentimientos hacia Carlos y, por si nos parecía poco, añadámosle a Matías a la ecuación. Julia, por su lado, tiene claras sus intenciones hacia Matías, pero lo que no parece aceptar son sus sentimientos hacia Gael.



Y si hablamos de segundas intenciones, un experto en el tema es Kiko, el ex de Cata, que ha reaparecido con palabras de amor, disculpas y promesas de futuro, cuando en realidad solo buscaba su provecho económico… Y aunque con malas formas pero sin tanta maldad, también hemos conocido a Mario, la ex pareja de Fabián, quien, después de la separación, ha cambiado de opinión y ahora le exige al psicólogo una cantidad importante de dinero, reviviendo así momentos incómodos del final de su relación…



¡Os dejamos este breve vídeo resumen de los mejores momentos de esta semana en Servir y Proteger para que os pongáis al día!

“Este tipejo va en serio. Muchas pelis ha visto y no le teme a nada. Suerte de Isidro, porque si no, Gael está perdido… #ServiryProteger pic.twitter.com/PlCajj01kh “

Esta semana también hemos conocido a Kiko, el ex novio de Cata que se ha presentado aparentemente arrepentido. Nada más lejos de la realidad. Después de intentar sin éxito volver a involucrar a Cata en su negocio de venta de droga, lo ha intentado con Gael, con quien no ha sido tan amable...

Inés mete la pata hasta el fondo

Después de varias sesiones con el psicólogo Fabián, Inés se ha dado cuenta de que sus sentimientos por Carlos siguen intactos y no ha logrado superar la ruptura. Ha querido ir a por todas aunque no ha sabido leer las señales y el beso que le planta a Carlos no es bien recibido por le agente Okoye.