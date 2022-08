Estàs pensant a visitar Madeira? Si encara no t’ho has plantejat, segurament després de llegir aquest article apuntis aquesta destinació entre les teves preferències per anar-hi de vacances. I si ja havies decidit viatjar a aquest arxipèlag de l’Atlàntic Nord, et donarem les claus per no perdre’t els millors plans. Aquests són els motius pels quals hauries de visitar l’illa de Madeira:

1. La història de la seva capital Funchal, al sud-oest de l’illa de Madeira, és la capital i un dels principals ports de Portugal. Estava protegit dels atacs enemics per sis forts, un d’ells és el de Santiago que es pot visitar. En ple centre històric es troba l’estàtua del descobridor i fundador de Madeira, João Gonçalves Zarco. També s’alça la catedral de la ciutat, construïda a principis del segle XVI. Annex a l’edifici trobaràs el Museu d'Art Sacre que acull una col·lecció de joies, pintures i objectes sagrats i litúrgics. I malgrat que no sigui una visita històrica, si t’agrada el futbol, no et pots perdre el museu del futbolista Cristiano Ronaldo que va néixer a l’illa. Funchal, capital de Madeira RTVE

2. Mitjans de transport poc usuals La ciutat de Funchal és famosa pels petits vehicles motoritzats anomenats tukxis que són semblants als tuk-tuks característics del sud-est asiàtic. Però potser el més curiós és la manera com baixen pel carrer des de la localitat de Monte fins a la capital: en carretons! Baixada en carretó pels carrers de Monte RTVE

3. Vistes espectaculars Pujar al telefèric que connecta el municipi de Monte amb Funchal et permetrà gaudir d’una vista d’ocell. Un altre punt des d’on tenir una bonica panoràmica és el mirador del penya-segat Cap Girao, un dels més alts d'Europa.

4. Descobreix pobles amb encant A Monte trobaràs el jardí botànic tropical Monte Palas amb unes 100.000 espècies de plantes arribades dels cinc continents. Molt a prop s'alça l'església de Nostra Senyora del Monte construïda al segle XVIII i que acull el sarcòfag negre de l'emperador Carles d'Habsburg, exiliat a Madeira el 1931. També pots visitar el poble de Santana, molt popular per antigues casetes que tenen els seus sostres de palla. Santana (Madeira) RTVE Un altre lloc imprescindible en el teu viatge és la Faja dos Padres. Aquesta vila se situa a la costa, sota uns impressionant penya-segats, i només s’hi pot accedir a través d’un ascensor o en vaixell.

5. La seva gastronomia No pots marxar de Madeira sense menjar un dels seus plats típics: el peix zebra negra, un tipus de peix espasa. El millor lloc per fer-lo és la localitat pesquera Càmara de Lobos. I si parlem de beguda, has de tastar la poncha que conté aiguardent, canya de sucre i suc de llimona. A més, com la resta de Portugal, Madeira és coneguda pel bon vi que produeix. Funchal compta en ple centre amb la bodega Blandy’s. Podràs fer un tastet dels dos tipus de vi de la zona: el sercial, que és sec, i malvasia, que és dolç.

6. Un bany a piscines naturals Fora de la capital, cap a l'oest, se situen unes piscines de troncs que s'obren al mar i que s'han format per l'erosió de les roques volcàniques: les Doca do Cavacas. També hi ha altres piscines naturals amb el mateix origen volcànic com les de Porto Moniz. Doca do Cavacas RTVE