No és Mart! Wadi Rum, el desert vermell de Jordània

Viatjar a Mart encara no és possible, però et proposem visitar el desert de Wadi Rum al sud de Jordània! Són 840 km2 dominats per formacions rocoses hipnòtiques de granit i marès de color vermell que et deixaran bocabadat. És el desert més àrid d’aquest país de l’Orient Pròxim.

Aquest impressionant paisatge és el resultat dels cataclismes que van originar la Vall del Rift. Els seus enormes massissos estaven submergits per les aigües del mar de Tetis fa 250 milions d'anys. Quan el Tetis es va començar a assecar, va deixar grans capes de sorra i sediments que van donar lloc a aquest peculiar desert que actualment s’eleva 1.600 metres sobre el nivell del mar.

Beduïns del Wadi Rum RTVE Catalunya

Llar dels beduïns El Wadi Rumi és la llar dels beduïns, un poble nòmada que es dedica principalment a la pastura. Es calcula que Jordània hi viu gairebé un milió de persones d'aquesta llegendària tribu. Es mouen per tot el desert perquè el bestiar pugui pasturar i cuiden dels seus dromedaris. Aquest animal és molt preuat per la seva llet, la seva capacitat de transport i la seva resistència a la deshidratació. Mentre els ramats pasturen, els beduïns esperen a les seves petites tendes. Aquest poble conserva moltes de les seves tradicions. Una d'elles és ser autosuficients. Intenten sobreviure amb els seus propis recursos, amb allò que obtenen per a ells mateixos. Per exemple, elaboren pa diàriament i també fan formatge i iogurts amb llet de cabra. Formacions rocoses del desert de Wadi Rum a Jordània RTVE Catalunya