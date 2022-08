ERC condiciona la tramitació de les mesures d'estalvi

El curs polític ha arrencat aquest dijous al Congrés dels Diputats amb una sessió extraordinària per convalidar el pla amb les mesures d'estalvi energètic, que finalment tirarà endavant després que el Govern hagi confirmat els vots favorables del PNB, Más País-Equo, Compromís i el PRC. En canvi, ERC I Bildu s'ha fet estimar fins a darrera hora.

El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián , havia deixat clar abans d'entrar a l'hemicicle que no pensava paralitzar l'aplicació de mesures com la gratuïtat de les rodalies argumentant que són un "partit d'esquerres". Ara bé, matisava el suport del seu grup al decret d'estalvi energètic a establir "terminis per escrit" per la seva tramitació com a projecte de llei.

“Junts Per Catalunya votará en contra del decreto de ahorro energético: "Votaremos que no a compensar al sector eléctrico con 1.360 millones de euros de dinero público" ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/bNzzxmIP3a “

Tant la Cup com Junts per Catalunya, per la seva banda, també ha anunciat el vot en contra del decret. Els anticapitalistes recorden que "la crisi energètica és anterior a la guerra d'Ucraïna" mentre que per JxCat el decret suposa "compensar el sector elèctric amb diners públics".

El Govern defensa que serviran per contenir la inflació. La ministra de transports, Raquel Sánchez , assegura, a més, que les famílies s'estalviaran per 750 euros amb l'abonament gratuït de rodalies.

Els comerços es queixen

Sobre el terreny, però, dues setmanes després que entressin en vigor les mesures d'estalvi energètic no acaben de satisfer a la la majoria de comerciants. Es queixen perquè la mesura no convida els clients a entrar als establiments tant per la calor que hi fa a l'interior com perquè veuen les portes tancades. En canvi, l'obligació d'apagar els aparadors quan arriben les deu de la nit no desperta tanta polèmica.

Els experts asseguren que és difícil saber a hores d'ara l'impacte real de les mesures d'estalvi energètic que el Govern estima de moment en un 4%. A més s'han de tenir en compte les onades de calor i la sequera que ens afecta enguany.

Amb tot cal destacar que el consum domèstic i de servei només representa el 20 % del total. Per això l'enginyer Josep Maria Montagut assegura que cal anar més enllà. Els experts no descarten haver d'aplicar noves restriccions a altres sectors com als transports i la indústria.