Dues setmanes després que entrés en vigor l'obligació de pujar l'aire condicionat a 27 graus als establiments, la majoria dels comerciants denuncien que la mesura els fa perdre clients.

Molts, asseguren, s'ho pensa dues vegades a l'hora d'entrar per no passar calor i d'altres no s'acaben decidint perquè les portes de l'entrada estan tancades. En canvi, l'obligació d'apagar els aparadors quan arriben les deu de la nit no desperta tanta polèmica.