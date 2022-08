Alerta per fortes pluges a gairebé tota Catalunya

Després de les tempestes, algunes amb calamarsa, de fa poc més una setmana que va escombrar part del litoral català, tornen els aiguats a Catalunya. Protecció civil i els serveis meteorològics de l'Agència Estatal de Meteorològic (AEMET) han activat diversos avisos per mal temps les pròximes hores a gairebé tota Catalunya. A partir de les 14 hores s'han activat diversos avisos per fortes tempestes que poden descarregar molta aigua en poc més d'una hora a les zones de la depressió central, prelitoral de Barcelona i la plana de Lleida.

En paral·lel, Protecció civil activa l'alerta del pla INUNCAT per pluja intensa i en prealerta per temps violent: risc de pedra de fins a dos centímetres i ratxes de vent fortes de vent superiors als 90 km/h amb esclafits a la zona de l'Alt Pirineu i a tot l'oest de Catalunya excepte les Terres de l'Ebre.

#ProteccioCivil activa en alerta el Pla #INUNCAT per un episodi generalitzat de pluja intensa aquesta tarda

La previsió

A la tarda de dijous inestable a l'interior, amb creixement de nuvolades, forts xàfecs i tempestes que poden deixar fins a 30 litres en 1 hora a les comarques de Ponent, Catalunya Central i al prelitoral de Barcelona. A més, poden anar acompanyats de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. A la costa, el cel quedarà enterbolit i al vespre podrà arribar alguna precipitació.

S'esperen temperatures més baixes. Les màximes es quedaran al voltant dels 30/32 °C, més altes a Ponent i al sud. I a la costa es mantindrà l'ambient xafogós.

Demà el dia arrencarà amb més sol i algunes boires interiors. A la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya i descarregaran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya Central. No se'n descarten al prelitoral. A més, bufarà una mica de tramuntana i mestral als dos extrems del territori.

Les temperatures de divendres baixaran a l'interior on es quedaran per sota dels 20 °C, i l'ambient serà fresca al Pirineu, aquí amb mínimes de 15 °C. A la costa, en canvi, tornarà a ser una nit tropical amb valors mínims clarament per sobre dels 20/22 °C.