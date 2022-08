Presó provisional sense fiança pel conductor de l'atropellament de Castellbisbal

La magistrada del jutjat d'instrucció 5 de Rubí ha decretat presó preventiva, comunicada i sense fiança pel conductor de Martorell de 41 anys després de reconèixer ser l'autor de l'atropellament múltiple d'un grup de 8 ciclistes a Castellbisbal. 2 d'ells van morir un altre segueix en estat crític.

Segons ha pogut saber TVE, l'acusat conduïa drogat, segons els tests indiciaris i a falta de la confirmació de la prova de laboratori. D'altra banda, el resultat del test d'alcoholèmia que se li va fer al presumpte autor de l'atropellament va ser negatiu, però això no provaria que no anés begut en el moment de l'accident perquè ja havien passat gairebé 12 hores.

Mentrestant, la investigació policial continua oberta i s'està intentant aclarir, per exemple, si va haver-hi un excés de velocitat, tal com apuntaven ahir alguns supervivents, i tenint en compte que no hi ha marques de frenada a la carretera.

Fins a 15 anys de presó

Ara la causa està oberta per 2 delictes d'homicidi imprudent, un delicte de lesions per imprudència greu, delicte d'abandonament del lloc de l'accident, conducció temerària i conducció sense permís. L'advocat del conductor, José Javierre, ja ha anunciat que presentarà recurs argumentant que hi havia mesures cautelars més adients com ara prohibir-li la conducció.

“�� Presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut pels atropellaments a un grup de ciclistes a #Castellbisbal.

✔️Delicte conducció temerària

✔️Dos delictes contra la vida

✔️Quatre delictes contra la vida en grau de temptativa

✔️Conducció sense permís

⚖️ #Jutjat #Rubí“ — TSJCat (@tsj_cat) August 23, 2022

La investigació continua en marxa, però, segons l'advocat penalista, Eloi Castellarnau, el conductor podria enfrontar-se a penes d'entre 1 o 15 anys de presó. Inicialment, però, es tractaria d'un homicidi imprudent, penat amb entre 1 i 4 anys de presó.

La jutgessa ha fallat a favor del que havien sol·licitat tant la Fiscalia i acusació particular que argumentaven la necessitat de presó provisional del detingut davant l'elevat risc de fuga per les altes penes a què es pot enfrontar i també per la possibilitat de reincidència. Recordem que l'individu ja té antecedents policials tant per delictes contra la seguretat viària com per violència de gènere.