01:02

La magistrada del jutjat d'instruccióde Rubí decreta presó preventiva, comunicada i sense fiança pel conductor acusat de l'atropellament múltiple d'un grup de 8 ciclistes a Castellbisbal.

Tant la Fiscalia com l’acusació particular havien demanat presó provisional, i la jutgessa hi ha estat d’acord en considerar que hi ha risc de fuga i també de reiteració delictiva. L'advocat del conductor, José Javierre, considera que hi havia mesures cautelars més adients, com ara prohibir-li la conducció, i per això ha anunciat que presentarà recurs.



L’investigat va respondre només les preguntes del seu advocat i ha reconegut ser el conductor del vehicle, però ha assegurat que havia estat un accident i que havia estat involuntari. Recordem que l'individu ja té antecedents policials per delictes contra la seguretat viària. Ara per ara la causa està oberta per un delicte de conducció temerària, dos delictes contra la vida, quatre delictes contra la vida en grau de temptativa i conducció sense permís | MARIA HUGUET