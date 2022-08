'Cantando bajo la lluvia' y otras 5 películas con Gene Kelly

“Quería ser jugador de béisbol en vez de bailarín. Hasta que descubrió que la única manera de acercarse a las chicas era invitándolas a bailar”, destacó Olga Baeza, directora de A compás en Radio 5, en un reportaje sobre el 20 aniversario de Gene Kelly. Añadió unas palabras del actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo: “Hay que tener en cuenta que en mi generación, la única manera de acercarse a una chica era invitarla a bailar. Entonces la rodeabas con el brazo, la cogías de la mano y si tenías suerte, su mejilla tocaba la tuya”.

Gene Kelly nació el 23 de agosto de 1912 en Pittsburgh, estado de Pensilvania, y falleció el 2 de febrero de 1996 en Beverly Hills, en California, estado de Los Ángeles. Cuando se cumplen 110 años de nacimiento, en Radio Nacional de España te proponemos repasar algunas de las películas que dirigió o protagonizó a través de nuestro archivo y de lo que han contado nuestras voce. “Tenía un don, un talento que le hizo diferente, pasos ágiles, exageradas piruetas y una mezcla de estilos única con la que renovó el género musical”, apuntó Baeza.

“Lo pasábamos bien, nos sentíamos muy felices y creo que era porque pensábamos que estábamos haciendo algo mágico y eso es lo que hacíamos. Bailábamos al amor, bailábamos a la alegría, bailábamos los sueños. Y por eso me alegro mucho de haber sido un actor de musicales”, se podía escuchar en unas palabras traducidas del propio Kelly en este reportaje de A compás.

“Kelly siguiendo los consejos del productor Arthur Freed , tras su éxito de Brigadoon, decidió hacer una especie de 'remake' de Un día en Nueva York y pidió a la pareja creadora de su guión, Betty Comden y Adolph Green , que hicieran la historia. Yo creo que se inspiraron en Los mejores años de nuestra vida, la premiada película de William Wyler . Kelly le pidió a su amigo Stanley Donen que le ayudara con la dirección, como habían hecho en Cantando bajo la lluvia, pero Donen, que estaba en la cresta de la ola tras Siete novias para siete hermanos, no tenía ganas de hacerla. No obstante, ante la insistencia y tal vez presiones de Kelly, aceptó a regañadientes”.

It's Always Fair Weather. Siempre hace buen tiempo 1955. Gen

Invitación a la danza, 1956

“Una película que comenzó a filmar en 1952, que no se estrenó hasta el 56 y que el público no entendió muy bien, quizá por la dificultad de este experimento cinematográfico”, contó Ana Vega Toscano en Una noche en el cine de Radio Clásica. “No había ningún argumento en particular salvo ese nexo de unión que es la danza como protagonista absoluta de tres historias distintas. Todo directamente buscado, mirado y desde luego pensado por Gene Kelly”.