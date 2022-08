El Festival Ésdansa de les Preses compleix 40 anys

La dansa d'arrel tradicional creada i ballada avui es reuneix al festival Ésdansa, a la localitat de Les Preses, a la Garrotxa. Amb ganes de ballar i fer ballar el certamen compleix 40 anys convertit en cita de referència amb la dansa tradicional. A més, el festival recupera el pols i torna a la normalitat prepandèmica del 21 al 28 d'agost.

Interacció entre els balls del País Basc i Catalunya

D'altra banda, el dia 27 d'agost es programarà "Pyrene 430", un muntatge de Amaiur Luluaga, Clàudia Gómez, Iñaki Plaza i Álex López, que havia de veure's en l'edició de l'any passat, però que es va suspendre per pluja. Es tracta d'una peça en la qual la música i la dansa interaccionen segons els ritmes i balls tradicionals del País Basc i de Catalunya.

Per al públic familiar s'ha preparat "Filomena se'n va al mercat", de Ministrils del Raval, on la música tradicional i l'alimentació van de bracet i on es reflexiona sobre la "velocitat actual i la lentitud d'abans". No faltarà la Festa al Parc que omplirà de música i ball tradicional d'arreu del món l'entorn natural del Parc de Pedra Tosca. Es tracta d'un espai amb arquitectura dissenyada per l'estudi RCR Arquitectes, guardonats amb el Prtizker l'any 2017.