Impugnen els serveis mínims de la vaga d'easyJet

El sindicat de pilots Sepla ha impugnat davant l'Audiència Nacional els serveis mínims decretats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la vaga de pilots d'easyJet. A través d'un comunicat difós aquest divendres, Sepla ha denunciat que des que va començar la protesta ha detectat "pràctiques abusives i pressions als comandants que podrien vulnerar el dret a vaga".

Aquest és el segons cap de setmana d'aturades, i segons fonts sindicals, entre la mitjanit de divendres i les sis de la tarda d'aquest dissabte s'han cancel·lat 26 vols: 8 a l'aeroport del Prat de Llobregat i 18 al de Palma de Mallorca. Els avions afectats tenien com a origen o destinació Ginebra, Milà, Londres, París, Berlín i Basilea. Des de l'inici de la vaga, un total de 62 vols han estat cancel·lats.

Denúncia a Inspecció de Treball

Segons la denúncia que el Sepla ha presentat a la Inspecció de Treball, la companyia ha incorregut en tres pràctiques abusives. En primer lloc, hauria contractat personal estranger per operar vols des d'Espanya, tant protegits com no protegits pels serveis mínims, i fins i tot hauria subcontractat un avió.

En segon lloc, l'empresa estaria aplicant el percentatge de vols protegits de manera incorrecta, fent un ús abusiu dels serveis mínims.

I en tercer lloc, easyJet estaria programant reunions amb els caps de base per aquells pilots que han al·legat estrès durant la vaga, cosa que, segons el sindicat, mai ha passat i que intimida al col·lectiu.