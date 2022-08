La vaga d'easyJet marca el cap de setmana amb més operacions al Prat

La tercera jornada de vaga de pilots d'EasyJet ha provocat mitja dotzena de cancel·lacions a l'aeroport del Prat. Segons ha informat aquest diumenge Sepla, els avions afectats tenien origen o destí a diferents ciutats europees com Ginebra, Londres i París.

Segons el sindicat, el seguiment de la vaga d'aquest diumenge ha estat del 100% i que s'han respectat els serveis mínims decretats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Els pilots de la companyia suïssa reclamen tornar a gaudir de les condicions laborals prepandèmia i tornar a equiparar els salaris amb l'IPC, per evitar perdre més poder adquisitiu en un moment d'inflació disparada.

Els pilots han convocat tres períodes de vaga d'aturades de 72 hores aquest agost. El primer ha estat aquest cap de setmana i els dos següents seran des del divendres 19 al diumenge 21 i des del dissabte 27 al dilluns 29 d'agost. Una protesta que coincideix, tot i que no els mateixos dies, amb la vaga convocada pels tripulants de cabina de Ryanair.

Sense dret a compensació Barcelona és una de les tres bases de la companyia, les altres són Mallorca i Màlaga. Tots els vols programats durant la mobilització són internacionals i, per això, el Ministeri ha optat per protegir en un 61% els vols de Barcelona, amb serveis mínims. En total, estan convocats a la vaga 200 pilots arreu de l'estat. 01.15 min Els pilots d'Easyjet se sumen a les vagues del Prat | Laura Herrero Les aturades afecten la Terminal 2C de l'Aeroport de Barcelona. El divendres es van cancel·lat alguns vols a Londres, Ginebra i Basilea i hi va haver també certs retards. Alguns dels passatgers afectats es van trobar que no van poder accedir a l'avió quan ja estaven a punt d'embarcar i es van queixar que la companyia no els oferia cap compensació. Vaga d'easyJet i Ryanair: què poden fer els viatgers afectats? Tenen dret a indemnització?

Recuperar condicions salarials Els motius de la vaga són que els pilots volen recuperar les condicions salarials que tenien abans de la pandèmia. Des del sindicat SEPLA, el seu portaveu Martijn Tros, ha denunciat que "el nombre de vols d'enguany ja és similar als que hi havia el 2019". Lamenten que l'empresa, després de 6 mesos de negociació, no hagi acceptat cap de les seves 3 propostes i asseguren que no els han deixat alternativa.



