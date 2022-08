Le conocimos por primera vez en 1962, a través del comic The Incredible Hulk. El protagonista, un físico de renombre llamado Bruce Banner. Tras detonar una bomba gamma, un artefacto de destrucción masiva creado por el científico, el protagonista de esta historia es alcanzado por la radiación. A partir de ahí, su vida cambia para siempre, convirtiéndose en una criatura gigantesca, con una fuerza sobrehumana. El primer actor en meterse en la piel del personaje fue Edward Norton, después Mark Ruffalo. Ahora es Tatiana Maslany la encargada de continuar con la saga. Si hay una característica que une a todos ellos, es su piel verde. ¿Por qué Hulk es de este color? ¿Siempre ha sido así? Uno de sus creadores, Stan Lee, ya respondió a esta incógnita.

¿Por qué Hulk es verde?

No tiene nada que ver con la radiación, ni siquiera con los deseos de sus creadores. De hecho, Stan Lee y Jack Kirby pretendían que la piel del superhéroe fuera gris, para así darle un toque tenebroso. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué les hizo cambiar de idea? "En el primer número lo hicimos gris, pero la imprenta parecía tener problemas y en algunas páginas Hulk apareció con un color gris claro, en otras gris oscuro y en otras se veía negro. Entonces pensé que no podemos tener un héroe cuyo color de piel cambia todo el rato, por lo que llamé a los de la imprenta y les pregunté qué color podíamos usar que funcionara, y me dijeron que solo el gris estaba dando problemas", explicaba Stan Lee en una entrevista.

Sin duda, se trataba de una elección importante. "Entonces me puse a pensar en qué color no estábamos usando al momento en otro personaje, y notamos que el verde estaba libre, así que decidimos hacerlo verde de la forma más casual posible. Y resultó ser una gran elección", reconocía. ¡Misterio resuelto!