David Romero: "No me da vergüenza haber triunfado con 42 años"

David Romero comenzó en la que sería la pasión de su vida de forma casual. Sus padres se reunían con peñas flamencas y ahí fue donde “automáticamente se fue introduciendo en mi mente el cante flamenco”. Con cuatro años comenzó a bailar la sevillana “viendo a las chicas que bailaban allí”. Derrochaba talento por lo que sus padres le apuntaron a clase y a los 14 años obtendría su primer trabajo profesional para no volverse a bajar nunca más de las tablas. A sus 42 años ha puesto la escena catalana en los más alto al alzarse como “la nueva figura de un patrimonio inmaterial de la Humanidad” tras convertirse en el mejor bailaor español. “Era algo tan inesperado, tan soñado y tan deseado que verme de repente con la realidad era algo increíble.

Años después, regresa a aquella ciudad que le vio crecer y dar sus primeros pasos. La cual abandonó para cumplir un sueño y ahora regresa con el premio Desplante 2022 del Festival Internacional del Cante de las Minas bajo el brazo. David Romero estará en emblemático Tablao Cordobés de Las Ramblas hasta el cuatro de septiembre.

Un bailaor en plena madurez

Cuando tienes talento y pasión, la edad no es un impedimento solo un número, sino que se lo digan a David Romero. El catalán ha obtenido el premio Desplante a los 42 años, una cifra que lleva con orgullo. “No me lo me da vergüenza haber triunfado con 42. La verdad es que incluso lo agradezco porque este tipo de concursos generalmente suelen despuntar de alguna forma la gente más joven”. Sin embargo, gracias a su templanza y su experiencia a la hora de defender su propuesta le han llevado a la cima. “Es un reconocimiento a toda mi carrera anterior, a todo lo que llevo caminado año tras año y a tantos intentos y fracasos”.