Esther Merino consigue la Lámpara Minera tras más de 10 años intentándolo

La noche del sábado 6 de agosto tuvo una gran protagonista en la Catedral del Cante. Se trata de la cantaora extremeña Esther Merino. Después de ganar en todas las modalidades de dentro de la categoría de cante (mineras, cartageneras, taranta y soleá) se alzó con la Lámpara Minera, el premio más importante del Cante de las Minas en su edición número 61.

La pacense, tercera extremeña en conseguir esta distinción, no es nueva en estos tablaos. Lleva más de 10 años intentándolo, pero no conseguía pasar el corte y tenía que volver a casa con premios menores.

Dos bailaores que esperan abrir muchas puertas

En la categoría de baile, fue la especialidad de taranto el que dio el Desplante al barcelonés David Romero Cardoso y a la malagueña Irene Lozano Ruiz en las categorías masculina y femenina. Para los dos era la tercera vez que se presentaban. "Llevo pensando en este día desde que me puse los zapatos de baile a los cuatro años. Es un sueño" nos comentaba la bailaora, afincada en Miami.

"Llevo a España por todas partes. He venido expresamente al concurso y espero quedarme más por aquí". Para David, conseguir este premio no ha sido fruto de la casualidad "Es un sueño de toda la vida. Tengo 42 años y he deseado esto desde siempre". La edad cree que es más algo positivo que negativo "Con los años, se consigue la calma que te da la experiencia, que es la que se refleja en el escenario. Puede que eso me haya ayudado". Los dos esperan que este premio sea un impulso para sus carreras, porque este concurso es una plataforma para conseguir más espectáculos.