Aquest dilluns comencen les obres de la superilla de l'Eixample a Barcelona per implantar quatre eixos verds als carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell i es guanyaran quatre places. Aquesta nova etapa de treballs tindrà afectacions importants al trànsit, ja que es tallarà la circulació. Els vehicles que accedeixin a algun d'aquests carrers no podran fer tot l'eix viari seguit i hauran de girar a cada illa.

La transformació té l'objectiu de guanyar espai pels vianants. Així, segons l'ajuntament de Barcelona, les obres habilitaran 58.000 m² nous d'espai públic i es multiplicarà per 12 el verd dels carrers.

Quan i com seran les afectacions?

L'Ajuntament ha assegurat que en cap moment s'ocuparan els dos carrils (mar i muntanya) al mateix temps, sinó que s'actuarà per meitats: es tallarà primer un i després l'altre. Així, durant les obres sempre quedarà garantit un carril pels veïns, serveis i bicicletes, així com per vehicles d’emergència, i també vorera lliure pels vianants. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació al transport públic.

“�� Comencen les obres de la #superilla de l'Eixample i les afectacions al trànsit.



�� Els treballs es fan de manera simultània als carrers del Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell | @RTVECatalunya



�� https://t.co/vD1ZoZWi9M pic.twitter.com/OPrWANJWJZ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 16, 2022

Els veïns estaran informats en tot moment a través dels informadors, segons el consistori, que recomana que durant les primeres setmanes d'obres, qui s'hagi de moure per aquest àmbit ho faci planificant el viatge i preveient un temps de marge fins que conegui quins són els nous itineraris.