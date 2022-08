Investiguen una presumpta agressió sexual a Montjuïc

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual en la zona de Montjuïc de Barcelona. Els fets s'haurien produït la matinada del 30 de juliol prop de l'Estadi Olímpic després d'un concert, segons han informat aquest dijous fonts de la policia catalana. La noia ha presentat denúncia.

En dos dies, s'han donat a conèixer tres investigacions per agressions sexuals i violacions. La policia treballa a identificar l'autor dels fets.

Dos casos més a Barcelona

Aquest dimecres els Mossos han donat a conèixer una possible violació grupal a una jove al districte de Sant Martí. Els fets van ocórrer dimarts a la matinada a la zona coneguda com el 'Triangulo Golfo'. La noia tornava a peu a casa seva quan assegura haver patit una agressió per part de tres homes. Va demanar ajuda, diu, i va ser traslladada a l'hospital.

El mateix dia va sortir a la llum una altra investigació oberta pel cos policial per una presumpta violació a un pis ocupat del Raval. En aquest cas, es va produir el 26 de juny i es tracta d'un habitatge on vivien narcotraficants i que feien servir com a punt de venda.