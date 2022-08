Josep Cabayol, parlar de la realitat que l'actualitat obvia

Pep Cabayol, periodista inquiet i amb molt a explicar i defensar, es va jubilar només oficialment. Va continuar la seva tasca després de Ràdio 4 i TVE Catalunya a una entitat que el mateix va crear, SICOM. I va tornar a la ràdio per a explicar per què hem arribat on som, amb un planeta de recursos espoliats i multinacionals que decideixen pels pobles i els governs.

30 anys a RTVE Nascut a Barcelona el 5 de juny del 1952, feina dos mesos que havia fet 70 anys, se l'ha endut un càncer. Vivia a Cardedeu i va estar vinculat a RTVE durant més de 30 anys, com a redactor, passar gran part de la seva vida davant del micròfon o a les redaccions d'informatius, també va ser cap de redacció de TVE Catalunya, cap de redacció i cap d'esports de RNE Catalunya, a més de director de diversos programes al llarg de la seva trajectòria. Pilar Sampietro, directora del programa Vida Verda, on Pep Cabayol col·laborava, ha recordat avui el periodista. 01.35 min Mor Josep Cabayol, un informador crític disposat a oferir la veritat | Pilar Sampietro Cabayol es va ocupar de temes socials, esportius, polítics. I també d'internacionals. A Ràdio 4 ja va fer un resum de la clara visió del que passava a Ucraïna el 2014. 05.13 min Entre Hores - Pep Cabayol reflexiona sobre el que està passant a Ucraïna

Una jubIlació diferent Acabada la seva vida laboral, es va especialitzar en temes de canvi climàtic, emergència ambiental i social, salut planetària, crisi energètica i de materials i decreixement, tal com recorda el seu obituari al web de SICOM, Associació Solidaritat i Comunicació, de la qual era president. L'enitat divulga informacions sobre els països pobres o en conflicte i sobre les activitats de les ONG per al desenvolupament i el que al seu torn fan, o no fan, les administracions públiques. La implicació de Cabayol va ser tan gran que va fer documentals d'impacte social com 'La Salut el Negoci de la Vida', sobre el dret a la salut, 'La Meva Pell' i 'Descendents' sobre el dret de totes les persones a ser reconegudes per igual, i també '50 graus', que planteja la destrucció del nostre planeta i la falta de futur i menjar als països empobrits i per tant, el dret de les persones empobrides a migrar. A l'espai en castellà que s'emetia des dels estudis de Sant Cugat Para Todos La 2, va presentar el seu documental 'La Plataforma', sobre el dret a l’habitatge, al costat de la llavors líder de la Plataforma pel Dret a l'Habitatge Ada Colau. 15.19 min Para todos La 2 - Tertulia sobre deshaucios con Ada Colau y Pep Cabayol