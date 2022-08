01:35

Mor el periodista i exdirector de Ràdio 4, Josep Cabayol i Virallonga. Darrerament s'havia especialitzat en la divulgació a l'àmbit mediambiental.

Conegut per tothom com a Pep Cabayol, també va estar estretament lligat a TVE i Com Ràdio. Actualment presidia l'Associació Solidaritat i Comunicació SICOM. En els últims anys s'havia especialitzat en l'estudi i la divulgació de qüestions climàtiques i ambientals.

Ha tocat tots els pals informatius, també els esports, la seva gran passió. A Ràdio 4, va dirigir el programa 'Gent de món' coincidint amb els atemptats de les Torres Bessones del setembre 2001. Després, amb el programa 'L'Agenda' es va especialitzar en temes relacionats amb el medi ambient i la salut planetària per abordar posteriorment les conseqüències de la crisi i l'emergència climàtica.

Després de jubilar-se, va seguir donant veu als científics a través del programa 'Vida Verda', dirigit per Pilar Sampietro.



La vetlla pel Pep Cabayol serà al tanatori de Granollers aquest dimarts a la tarda i dimecres al matí. La cerimònia de comiat es farà aquest dimecres al mateix tanatori de Granollers | PILAR SAMPIETRO