Els Bombers fan 10 rescats de muntanya cada dia d'agost

El rescat de grups d'escoltes o esplais que es desorienten quan surten a la muntanya, és una de les actuacions més freqüents dels GRAE, el grup dels bombers especialitzats en salvaments i rescats en el medi natural.

També són freqüents els rescats per accidents fent escalada o esports d'aventura. Des de principi d'any els bombers ja han fet prop d’un miler d’actuacions, poc menys que l'any passat, quan es va batre el rècord absolut. De fet, el mes d'agost és quan es fan més rescats es fan a Catalunya, amb prop de 300 en total, de mitjana. Alerten que el dia 15 és un dels més crítics de l'any.

Oriol Vilata, cap dels GRAE, confirma que “l’agost és el mes per excel·lència en rescats” , coincidint amb l’època de més activitats a l’exterior. Assegura que en la majoria d’ocasions el que es troben són “ excursionistes amb fractures , escoltes o esplais que es desorienten i grups que practiquen activitats d’aventura per sobre dels seus coneixements ”.

El mes dels rescats per excel·lència

Metges especialistes als helicòpters

Vilalta destaca que actualment s’ha incorporat als helicòpters de rescat un metge especialista en muntanya que pot atendre el ferit al lloc de l’accident: “Està tenint un èxit molt important, perquè es tracta d’un metge d’alt nivell que efectua totes les cures necessàries per evitar que estigui en perill la vida de l’accidentat i també ajuda a fer que les seqüeles de la lesió siguin molt menors”.

“Aquest migdia, la unitat de rescat #bomberscat #maer #GRAE i metge @semgencat, hem rescatat un escalador ferit que havia patit una caiguda d'uns 20m a la via Cerdà-Pokorski dels Encantats, Espot. N'hem fet l’extracció mitjançant gruatge i l’hem transferit a l’helicòpter del #SEM pic.twitter.com/o5ZbU26Ik4“ — Bombers (@bomberscat) July 26, 2022

El millor, assegura Vilalta, és “la prevenció, una bona planificació, consultar la previsió del temps i anar ben preparat”. La majoria dels rescats que s’efectuen a Catalunya es fan per accidents i no per negligència dels excursionistes.