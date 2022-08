Els autobusos perdran el 40% de passatge per la gratuïtat de Rodalies

La gratuïtat de Rodalies ha posat en peu de guerra el sector dels autobusos. Consideren que suposa competència deslleial perquè beneficia una empresa en concret.

Mesura discriminatòria

En declaracions a Ràdio 4, el president de la patronal de transport interurbà per carretera (FECAV), José María Chavarría, assegura que també "suposa un greuge comparatiu, ja que un ciutadà què, posem, va de Sabadell a Barcelona en tren, no ha de pagar i qui opta pel bus sí". També "és discriminatòria", afegeix, "per aquelles comarques sense accés al tren".