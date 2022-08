01:08

La patronal del sector dels autobusos considera competència deslleial i discriminatòria la gratuïtat de Rodalies amb la població que no té accés al tren.

La gratuïtat de Rodalies ha posat en peu de guerra el sector dels autobusos. Consideren que suposa competència deslleial perquè beneficia una empresa en concret. En declaracions a Ràdio 4, el president de la patronal de transport interurbà per carretera (FECAV), José María Chavarría, assegura que també suposa un greuge comparatiu, ja que un ciutadà què, posem, va de Sabadell a Barcelona en tren, no ha de pagar i qui opta pel bus sí. També és discriminatòria, afegeix, per aquelles comarques sense accés al tren.



La patronal de les empreses d'autobusos calcula que poden perdre fins a un 40 % del passatge, el que de retruc col·lapsarà Rodalies. Amb els comptes de molts operadors al límit per l'encariment del combustible, les empreses veuen aquesta pèrdua de viatgers com un gran perill. A més s'ha de sumar els diners que hauran d'avançar per finançar la bonificació del 50 % de la Generalitat a partir del setembre i en la que sí que estan inclosos. Uns balanços que arrosseguen ja un dèficit de 30 milions d'euros | Climent Sabater