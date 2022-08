Un nou fàrmac mostra eficàcia contra un tumor cerebral

Un nou fàrmac immunològic és eficaç per a la regressió del glioblastoma, el tumor cerebral més comú i agressiu. Així ho mostren els resultats d'un estudi preclínic publicats per la revista 'Molecular Cancer Therapeutics'.

La investigació parteix de l'ús d'un fàrmac basat en un nou anticòs biespecífic, l'EGFRvIII-TCB, tant en models in vitro com en models in vivo, utilitzant mostres de pacients de glioblastoma. Segons indiquen els resultats, s'ha aconseguit que la immunoteràpia generi uns resultats "extraordinaris". Darrere de l'estudi hi ha investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) liderats pel doctor Joan Seoane amb el suport de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

Gràcies als bons resultats obtinguts al laboratori, s'ha engegat un estudi clínic fase I en pacients amb aquest tipus de tumor cerebral.

Pocs tumors responen a la immunoteràpia Actualment, només una fracció relativament petita de tots els tumors responen als tractaments amb immunoteràpia, que s'ha demostrat més eficaç en els tumors més immunogènics, com el melanoma i el càncer de pulmó.



Per això, el doctor Joan Seone, codirector del Programa de Recerca Preclínica i Translacional del VHIO, assenyala que els resultats són "molt rellevants" i cal ara validar-los amb un assaig clínic amb pacients.



De moment, l'estudi preclínic ha desenvolupat anticossos biespecífics (TCB segons les sigles en anglès) que ajuden a reclutar les cèl·lules immunes (cèl·lules T) perquè destrueixin les tumorals. Els anticossos biespecífics s'uneixen per una banda a les cèl·lules de tumor i per l'altra a les cèl·lules T, perquè aquestes últimes entrin en contacte amb el tumor i l'eliminin.



Per al desenvolupament d'aquests anticossos cal poder comptar amb dianes específiques que facin que aquests anticossos s'uneixin només a les cèl·lules tumorals i no provoquin que el sistema immunitari acabi atacant també les sanes.