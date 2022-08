Un nou fàrmac immunològic és eficaç per a la regressió del glioblastoma, el tumor cerebral més comú i agressiu. Així ho mostren els resultats d'un estudi preclínic publicats per la revista 'Molecular Cancer Therapeutics'.

La investigació parteix de l'ús d'un fàrmac basat en un nou anticòs biespecífic, l'EGFRvIII-TCB, tant en models in vitro com en models in vivo, utilitzant mostres de pacients de glioblastoma. Segons indiquen els resultats, s'ha aconseguit que la immunoteràpia generi uns resultats "extraordinaris". Darrere de l'estudi hi ha investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) liderats pel doctor Joan Seoane amb el suport de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.