Investiguen les causes de l'accident de Rubió (Anoia)

El mal estat del camí, a causa de les fortes pluges dels últims dies, i les grans dimensions de l'autocar sinistrat s'apunten com a factors clau de l'accident que aquest dissabte ha deixat 23 persones ferides en un camí secundari de Rubió, a la comarca de l'Anoia.

L'autocar va bolcar en un revolt que dóna accés des de la carretera BV-1037 al camí que condueix al restaurant i espai gastronòmic Ca n'Alzina, on es dirigien els 47 passatgers, la majoria vinguts de Madrid i de Sòria, i que estaven a la zona per celebrar un convit de casament.

Aquest és el camí secundari on ha bolcat aquesta tarda un autobús amb unes 50 persones a bord a Rubió (Anoia)



Bombers i SEM hi treballen amb desenes d'efectius per atendre una vintena de ferits de diversa consideració





Segons l'alcalde de Rubió, Miquel Archela, el camí del restaurant, que és de titularitat municipal, estava deteriorat a causa de les pluges, amb alguns sots i esvorancs, encara que sense arribar és ser inservible, cosa que hauria provocat que l'autocar bolqués en passar per una corba molt tancada de la via. Archela creu que hauria estat més prudent no entrar al camí i quedar-se a la cruïlla amb la carretera, de manera que els convidats al casament pugessin a peu els 80 metres que hi ha fins al restaurant.

L'alcalde de Rubió creu que el xofer va cometre una "imprudència" quan va entrar al camí per deixar els convidats just a la porta del restaurant



"La gent ve arreglada per una boda i sembla que els enviis a fer 'footing'"





L'alcalde explica que cada any passen per aquest camí una vuitantena d'autobusos i "mai havia passat res". Tot i això, aclareix que els vehicles més grossos normalment paren a la carretera i recomanen als passatgers que facin a peu els 80 metres de distància que hi ha fins al restaurant on es fan cerimònies. Es tracta d'un camí asfaltat de tres metres d'amplada on hi ha un revolt "molt tancat de 90 graus". En aquest punt, diu, "s'hi van afegir un parell de metres de formigó (...) els cotxes hi passen de sobres però un autocar tan gros no".

Segons Archela, els propietaris del restaurant on es dirigien els passatgers de l'autobús solen recomanar als convidats que no pugin fins a la casa amb vehicles tan grossos. Tot i això, després de l'accident, creu que seria convenient col·locar una senyal a l'entrada del camí on s'indiqués que està prohibit l'accés d'autobusos de més de 40 places.

Un total de 23 ferits L'accident ha deixat un balanç final de 23 persones ferides i traslladades a l'hospital, dues de gravetat, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil, però efectius del SEM van haver d'atendre 45 dels 47 viatgers que anaven a l'autocar. Balanç final de l'accident amb un autocar bolcat a Rubió (Anoia)



2 ferits greus, traslladats a Bellvitge i Parc Taulí

12 ferits menys greus

9 ferits lleus



Els 47 passatgers són de Madrid i Sòria i celebraven un casament a la zona. Els 23 ferits van ser evacuats a diferents hospitals de Catalunya: una persona en estat greu a l'Hospital de Bellvitge; una persona en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell; una persona menys greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron; 10 persones traslladades a l'Hospital d'Igualada: 6 en estat menys greu i 4 en estat lleu; 6 persones evacuades a l'Hospital Althaia de Manresa: 3 en estat menys greu i 3 en estat lleu; 3 persones traslladades a l'Hospital de Martorell: 2 en estat menys greu i 1 en estat lleu; i 1 persona traslladada en estat lleu al CUAP de Manresa. La corba on l'autocar ha bolcat és molt tancada | ACN