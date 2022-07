Primeres morts per verola del mico a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dissabte una segona mort per verola del mico a Espanya, poques hores després que comuniqués una primera víctima mortal causada per la dolència a la Comunitat Valenciana. Segons fonts sanitàries, aquesta persona va morir com a conseqüència d'una encefalitis (inflamació cerebral) associada a la infecció vírica. Del segon cas se sap que és un pacient de 31 anys de Córdoba que ha mort per meningoencafalitis, i ara s'investiga la influència que hauria tingut el virus de la verola del mico.

Segons les dades recollides per la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave), fins al moment al conjunt de l'Estat s'han notificat un total de 4.298 casos, més d'un miler dels quals a Catalunya. D'altra banda, el document del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries indica que dels 3.750 infectats sobre els quals es disposa informació, 120 han hagut de rebre atenció hospitalària (3,2%).

Els casos notificats procedeixen de les 17 comunitats autònomes però Madrid i Catalunya concentren la immensa majoria: Madrid (1.656), Catalunya (1.406), Andalusia (498), Comunitat Valenciana (213), Canàries (102), País Basc (98), Balears (89), Aragó (45) ), Galícia (37), Astúries (36), Castella i Lleó (31), Castella-la Manxa (23), Extremadura (20), Múrcia (19), Cantàbria (15), Navarra (8) i La Rioja ( 2).

El 80% de contagis són per via sexual Del total de casos confirmats, més de 4.000 corresponen a homes i només 64 són dones, mentre que l'edat se situa entre els 10 mesos i els 88 anys, amb una mitjana d'edat de 37 anys. Segons Sanitat, dels 4.148 dels pacients de què es disposa d'aquest tipus d'informació, uns 3.458 eren homes que mantenen sexe amb altres homes. Qué es la viruela del mono, cómo se contagia en humanos y cuáles son sus síntomas SAMUEL A. PILAR També s'han proporcionat dades sobre el mecanisme de transmissió més probable de 2.253 dels casos: el 82,1% va passar després d'un contacte estret en el context d'una relació sexual i el 10,5% per contacte estret no sexual. Pel que fa a l'assistència a esdeveniments multitudinaris, dels 3.137 casos amb informació en aquesta variable, 560 han assitit a algun esdeveniment a les dates prèvies a l'inici dels símptomes.

Espanya i Catalunya, entre les zones amb més prevalença Amb les xifres a la mà, Sanitat fa una crida a la prudència i a la responsabilitat perquè Espanya es troba entre els països "més afectats a nivell global" actualment pel virus de la verola del mico. Els primers casos es van detectar durant el mes de maig i des d'aleshores les xifres no han parat de créixer.



A Catalunya la xifra de casos identitificats, entre confirmats i possibles, ha superat ja els 1.400. Tres quartes parts, uns 1.040, s'han detectat a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu, la responsable de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, demana "extremar les precaucions" aquest estiu per prevenir la infecció.



A la ciutat hi ha 747 casos confirmats i se n'investiguen 246 més



➕ Info a https://t.co/s90dSUi4gS pic.twitter.com/5cvHJqiJsi“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 31, 2022 Gairebé tots els casos confirmats a la capital catalana, 747 entre el 19 de maig i el 24 de juliol, han presentat febre, cansament, inflamació dels ganglis limfàtics, i erupcions cutànies localitzades amb freqüència a la zona genital i/o perianal. La majoria dels afectats són homes, d'entre 20 i 88 anys, amb una edat mitjana de 38 anys. En el 98% dels casos el mecanisme de transmissió ha estat el contacte sexual.