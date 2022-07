Barcelona multa els fumadors amb 30 euros

A partir d'aquest dissabte els que desafien la prohibició de fumar a les platges de Barcelona s'exposen a ser sancionats amb 30 euros de multa. L'Ajuntament defensa que la norma pretén millorar la salut de les persones i preservar el medi ambient, però com sol passar en aquests casos la mesura ha aixecat passions tant a favor com en contra.

Els darrers dies una sèrie d'informadors han recorregut el litoral barceloní per avisar d'una mesura que ha agafat desprevingut més d'un turista.

Morts per tabaquisme

L'any passat ja es va posar en marxa una prova pilot a 4 de les 10 platges de la capital catalana i va aconseguir reduir a més de la meitat la xifra de fumadors. Segons la regidora de Salut del consistori, Gemma Tarafa, "la principal causa de mort evitable és el tabac" i a Barcelona cada any es registren 2.200 morts atribuïdes al consum de tabac. Si els resultats són bons no es descarta que la prohibició de fumar s'amplii a d'altres espais públics de la ciutat com parcs i jardins, i parades d'autobús.

Cada any moren 2.200 persones a Barcelona per consum de tabac

Al conjunt de Catalunya, gairebé 50.000 persones van deixar de fumar a Catalunya l'any passat, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). Una xifra que suposa una disminució del 2 % en el consum de tabac. Segons la mateixa enquesta, l'any passat continuava fumant el 22,6 % de la població major de 15 anys, un percentatge inferior a l’observat l’any 2020 que era del 24,6%.

El nombre de fumadors a Catalunya continua al voltant dels 1,5 milions. La prevalença del tabaquisme entre els homes va ser del 26,6 %, lleugerament inferior al 27,8 % de 2020, i entre les dones del 18,8 %, per sota del 21,3 % de l’any anterior. A més, un 6,6% de la població no fumadora declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar.

La bona notícia passa per la xifra dels últims 12 mesos: van deixar de fumar 38.778 persones ateses pels equips d’atenció primària i 8.511 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, així com l'ajuda professional que proporciona el servei telefònic 061 Salut Respon, i la intervenció que proporcionen alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. En aquest sentit, els estudis calculen que cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental.