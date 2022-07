La Fiscalia de Barcelona demana vuit anys i dos mesos de presó per a la cantant Shakira, a la qual acusa de sis delictes contra la Hisenda pública per defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda entre els anys 2012 i 2014, simulant que no residia a Espanya.

00.55 min Shakira anirà a judici per frau fiscal | Núria Alcalà

El ministeri públic ha presentat el seu escrit d'acusació (al qual ha tingut accés RTVE) davant el jutjat d'instrucció número dos d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), després que l'Audiència de Barcelona avalés que ha d'anar a judici, davant els indicis que des de 2012 residia a Espanya i, per tant, estava obligada des de llavors a tributar en aquest país.

L'artista colombiana, que ja ha retornat els 14,5 milions que li exigia l'Agència Tributària i altres tres d'interessos -el que no impedeix que s'assegui en la banqueta-, està encausada arran d'una querella que la Fiscalia de Barcelona va presentar contra ella per sis delictes contra la Hisenda pública.