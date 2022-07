00:55

Shakira ha rebutjat aquest dimecres un acord amb la fiscalia per evitar anar a judici. Hisenda l'acusa d'haver defraudat 14,5 milions d'euros entre el 2012 i 2014.

A través d'un comunicat, Shakira ha assegurat que confia plenament en la seva innocència i, després de setmanes de negociació per part del seu equip legal, ha decidit no arribar a una conformitat. Recorda que, malgrat les discrepàncies jurídiques, va abonar 17,2 milions d'euros a l'Agència Tributària i sosté que des de fa any no té cap deute pendent.

Assegura que la fiscalia continua sense mostrar proves directes que va residir a Espanya el mínim de 183 dies a l'any necessaris per tributar a Espanya. Shakira, per contra, manté que no era resident habitual a Espanya en aquella època.

Considera el procediment un atropellament dels seus drets i acusa la fiscalia de persecució i de recórrer a mitjans indeguts per pressionar-la. Segons ha dit, deixa ara el cas en mans de la llei i anirà, per tant, a judici | Núria Alcalà