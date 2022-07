Com sol·licitar el Bo Cultural Jove de 400 euros?

Els joves que fan 18 anys el 2022 ja poden demanar el bo cultural que el ministeri de Cultura ha posat en marxa. Els potencials beneficiaris tenen fins al 15 d'octubre per fer la sol·licitud i, en cas que accedeixin finalment a l'ajuda, rebran una targeta moneder amb 400 euros que servirà per a la compra de llibres, entrades de teatre, cinema, concerts i subscripcions a plataformes.

El bo va dirigit a potenciar la cultura. Així, dels 400 euros, 200 seran per consumir art en directe (concerts, cinema, espectacles i museus), 100 es reservaran a la compra de continguts digitals i els 100 restants per a béns en suport físic. La mesura està inclosa en els pressupostos generals de l'Estat d'enguany i el govern espanyol estima que beneficiarà a unes 500.000 persones.

¿Com demanar el bo cultural jove?

Per poder demanar el bo de 400 euros, caldrà dirigir-se al web bonoculturajoven.gob.es/ i seguir els passos indicats. És imprescindible aportar el certificat electrònic o, si no se'n disposa, de DNIe o Cl@ve. A més, hi ha dos requisits que els sol·licitants hauran de complir: complir els 18 anys durant el 2022 i tenir la nacionalitat espanyola o residència legal en Espanya. Qui sigui sol·licitant d'asil o protecció temporal en Espanya també poden ser beneficiaris.

Web bonoculturajoven.gob.es/

El termini per formular la sol·licitud acabarà el 15 d'octubre d'aquest any. Un cop se'ls concedeixi el bo, els joves tindran un any sencer per gastar-lo.