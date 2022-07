Barcelona exigeix a Airbnb la retirada de 4.102 anuncis d’habitacions compartides publicades a través seu web. L’Ajuntament va enviar aquest divendres un requeriment a la plataforma perquè desactivi els anuncis en el termini de quinze dies.

Adverteix que està publicitant allotjaments que no tenen cap tipus de llicència i, per tant, es tracta d’activitat turística il·legal. En cas de no fer-ho, el consistori es mostra decidit a sancionar amb 60.000 euros l’empresa.

Airbnb disposada a trobar una solució La plataforma de lloguer d'apartaments turístics ha respost el consistori comprometent-se a eliminar les ofertes que no respectin la normativa a Barcelona. Airbnb confia a trobar una solució conjunta; i insisteix que sempre recorda als amfitrions que comprovin i compleixin amb la normativa local abans de publicar els anuncis. “��‍⚖️El Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) restringeix el lloguer d'habitacions turístiques, i actualment no hi ha cap permís concedit. Per tant, tots els anuncis publicats són il·legals. pic.twitter.com/4o4hiedOWo“ — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) July 23, 2022 En un comunicat aquest dissabte, Airbnb ha explicat ofereix una eina perquè puguin mostrar el seu número de registre, la qual cosa facilita la labor d'inspecció i identificació per part de les autoritats.