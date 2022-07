Verónica lanza COL, su proyecto tras MasterChef

Verónica es imparable. Apenas unos días después de quedar segunda clasificada de la décima edición de MasterChef, la salmantina ha lanzado su primer proyecto personal. Se trata de COL, una tienda online de productos exclusivos relacionados con el estilo de vida saludable. En su página web podemos encontrar textil, cerámica y alimentación. Delantales, bolsas con mensajes importantes, vajilla de cerámica artesanal o especias. Verónica ha preparado todos los productos de esta primera colección con mucho cariño, con la sostenibilidad, la calidad y el diseño como máximas.

Según cuenta Verónica, la idea es “ir creciendo poco a poco, escuchando nuevas propuestas y colaborando con diferentes artistas y artesanos para ir ampliando la ‘despensa’”. Como se puede observar, en la base de la creación de este proyecto está una de las ideas que más ha reiterado Verónica en su paso por MasterChef 10: la importancia de poner en valor el producto local, ya que toda la producción se realiza en España. En concreto, la mayor parte de los productos se fabrica en Verín (Ourense), aunque la cerámica se produce en un pequeño taller situado en el barrio madrileño de Lavapiés.

Además, de apoyar la producción local, en su proyecto Verónica también impulsa la alimentación saludable y sostenible con productos cuyo lema es “healthy stuff for fun people”. Pese a que en un futuro próximo, Verónica aspira a incrementar la oferta de productos, en la actualidad ya nos ofrece un trío de especias que son características de su cocina: el ras el hanout, los chilli flakes y el za’atar. Asimismo, la salmantina también pone a la venta una selección de verduras en colaboración con la granja ecológica Los Confites de Jarandilla de la Vera. Juntos han escogido vegetales que no son demasiado comunes en los hogares españoles con el objetivo de darlos a conocer: remolacha, kale o berenjena son algunos de ellos. Esta selección de productos cuenta con un plus: va acompañada de recetas inéditas a las que se puede acceder con un código QR. Un gran material exclusivo de calidad preparado por Verónica. Cada temporada, el contenido de las cajas irá variando y se adaptará siempre al campo y a sus tiempos.

¿Todavía no conoces COL? ¡Descúbrelo!