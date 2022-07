Aragonès torna a topar amb Junts per la taula de diàleg i els impostos

Ningú no amaga ja les discrepànces sobre la taula de diàleg. Aquest dimecres, la Sessió de Control al Parlament ha tornat a deixar en evidència la topada entre Junts i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El partit desconfia de la seva utilitat, però el President es manté la seva aposta per resoldre el conflicte a través de la negociació amb l’Estat.

Aragonès ha tornat a demanar Junts perquè participi de la delegació catalana a la reunió de la setmana vinent a Madrid , encara pendent de data. El president català ha insistit que la reunió de la setmana vinent ha de servir per assolir “acords concrets” i ha de ser "la primera d’una ronda de negociacions per resoldre el conflicte".

L'aposta de la formació de Laura Borràs i Jordi Turull per aparcar el diàleg i tornar a la via unilateral sembla, doncs, cada vegada més ferma després del recent Congrés .

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha advertit que el PSOE no té cap “predisposició real” de negociar i que “és picar ferro fred”. Batet ha instat el Govern i a l’independentisme a “reflexionar” i a “teixir una estratègia guanyadora” abans del debat de política general que “pot suposar un punt d’inflexió".

Junts aposta per abandonar el diàleg

Aragonès descarta suprimir successions

Una distància entre els socis de Govern que pren més força encara quan totes dues forces aborden matèria fiscal. El president de la Generalitat ha deixat clar a preguntes dels comuns que el pla de Govern no preveu eliminar els impostos de successions i patrimoni dels Pressupostos de l’any vinent com planteja Junts.

"És una posició de partit que no està en el pla de Govern. Tampoc no és la meva. Els impostos redistributius s'han de preservar, sobretot en moments de crisi econòmica com l'actual. Fa deu anys es va retirar i es va haver de tornar a posar perquè se'n van veure les conseqüències", ha destacat durant la sessió de control en el ple del Parlament.

Ho ha dit després que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, li ha allargat la mà per negociar els comptes de l'any vinent, sempre que és compleixin algunes condicions, entre els quals mantenir aquests impostos.