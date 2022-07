Productes naturals per la pell i el cabell a 'Planeta R'

A l'últim capítol de Planeta R, la Martina té hora a una perruqueria que ha reinventat el negoci per fer-lo més sostenible. Els seus propietaris, el Cristian i la Isabel, treballen amb productes naturals i incorporen mesures per a la gestió dels residus propis d'una perruqueria.

Anar a la moda ja no té res a veure amb el pentinat, sinó amb la sostenibilitat. Cada vegada hi ha més persones que busquen tractaments orgànics i respectuosos amb el medi ambient.

Tot i això, també es pot fer un tractament cosmètic 100% sostenible a casa. Des de Planeta R us donem alguns consells.

És possible ser una perruqueria sostenible? RTVE CATALUNYA

Productes naturals Primer de tot, és important evitar els productes químics. Hem d'anar amb compte i buscar sempre cosmètics naturals, que poden ser d'origen vegetal, com les flors, les fruites o els olis essencials; minerals com l'aigua o la sal marina; i animals, com la cera d'abella o la llet.

La importància dels envasos La majoria dels cosmètics naturals s'envasa a recipients de plàstic o alumini perquè el vidre pot ser perillós si es trenca al lavabo. Una solució seria reciclar aquests envasos o reutilitzar-los. Tot i això, nosaltres recomanem utilitzar cosmètica sòlida que es pugui envasar a recipients biodegradables o ecològics. Aquí podem trobar cosmètics sòlids com els xampús, els sabons de dutxa, perfums, desodorants, alguns productes de maquillatge...

Buscar el certificat ecològic La passa següent és buscar productes que cuidin el medi ambient. És per això que hem de mirar quin ha estat el seu procés de fabricació, si el seu embalatge és biodegradable o reciclable, i el transport, que siguin de proximitat. Normalment, tenen un segell o un certificat internacional com EcoCert o Vida Sana... Aquestes associacions certifiquen que les marques compleixen amb els requisits mínims per ser un producte eco.