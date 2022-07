Estabilitzat l'incendi d'Àger després de cremar unes 50 hectàrees

L'incendi que es va originar aquest dilluns a la tarda a Àger, a la Noguera, continua actiu i els Bombers hi treballen amb 18 dotacions terrestres i un helicòpter, segons informa el cos. El foc afecta una zona de molt difícil accés del Montsec, entre la via del tren i una paret d'escalada.

Els Bombers han estat treballant de matinada en el foc d'Àger amb personal que va arribar-hi en helicòpter. Es tracta d'una zona d'alta muntanya i de molt difícil accés.

L'incendi ja ha cremat unes 50 hectàrees, segons el darrer balanç, i l'origen pot haver estat un accident d'un helicòpter, que transportava material per a unes obres a la via del tren i hauria tocat un fil elèctric, va explicar l'alcaldessa d'Àger, Mireia Brugués, a Catalunya Informació.

Els bombers treballant per controlar l'incendi del Bages

D'altra banda, els Bombers han estat remullant aquesta matinada els incendis del Pont de Vilomara, amb 40 dotacions terrestres, i l'objectiu al llarg del dia es desescalar el dispositiu i deixar els seveis de les organitzacions més bàsiques: "Si durant la tarda no hi ha represses i només fumaroles dins de l'incendi anirem reduint vehicles".

“�� Els @bomberscat reduiran efectius al Bages.



Jordi Vila, cap de servei de l'incendi: "Estem en un nivell de risc molt alt en tot el territori i no podem tenir tots els mitjans aquí si cal donar resposta en un altre lloc" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/ZpZukaW76E pic.twitter.com/T8Fj1ibyzw“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 19, 2022

Els Bombers hi han repassat petites represes i diverses fumaroles. "Estarem treballant tot el dia per poder-lo donat per controlat al final del dia. El perímetre no ha crescut, però sí que hi ha hagut algunes fumeroles. (...) Si no hi ha represes anirem reduint mitjans", avança, Jordi Vila, cap de servei de l'incendi de Pont de Vilomara

Vila confirma que seguiran treballant amb més presència al flanc dret, que és la zona més abrupta: "Estem en un nivell de risc molt alt en tot el territori i no podem tenir tots els mitjans aquí si cal donar resposta en un altre lloc on pugui sortir. I sembla que com que ahir no es va augmentar el perímetre, no és que deixem això sense ningú, però ens traiem tota la part que podem prescindir".

L'incendi de Manresa, que va començar aquest dilluns i és el segon que es va originar al Bages en poques hores, es troba controlat des de les 22.46 h d'aquest dilluns i hi ha 11 dotacions de bombers treballant en l'extinció.