Argimon confirma que la setena onada "va de baixa"

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, és mostra optimista a RNE sobre l'evolució de la setena onada després de la baixada d'hospitalitzacions durant el cap de setmana.

Descarta recuperar les mascaretes a interiors

En declaracions a Las Mañanas de Radio Nacional Argimon confirma que els contagis van de baixada, amb 180 persones ingressades als hospitals menys durant aquest cap de setmana. Així, espera que la setena onada de Covid-19 finalitzi previsiblement “en les setmanes vinents”. Per aquest motiu el conseller de Salut ha descartat noves mesures restrictives, si més no a curt termini.

Malgrat tot, avança la possibilitat d'una nova onada després de cara a la tardor. Argimon creu que l'ús de màscara en interiors per part de persones vulnerables, immunodeprimides o majors, és una mesura prudent: "Recuperar-ho per a tota la població penso que no".

"El perfil d'hospitalitzats és el d'una persona major, amb malalties de base, que es descompensen de la seva malaltia a causa del coronavirus", assenyala Argimon. Sobre la vacunació de reforç, apunta que a partir de setembre podria començar a vacunar-se als majors de 60 anys.