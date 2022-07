00:50

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, és mostra optimista a RNE sobre l'evolució de la setena onada després de la baixada d'hospitalitzacions durant el cap de setmana.

En declaracions a Las Mañanas de Radio Nacional Argimon confirma que els contagis van de baixada, amb 180 hospitalitzacions menys durant aquest cap e setmana. Així, espera que la setena onada de Covid-19 finalitzi previsiblement “en les setmanes vinents”. Per aquest motiu el conseller de Salut ha descartat noves mesures restrictives, si més no a curt termini.

Malgrat tot, avança la possibilitat d'una nova onada després de cara a la tardor. Argimon creu que l'ús de màscara en interiors per part de persones vulnerables, immunodeprimides o majors, és una mesura prudent: "Recuperar-ho per a tota la població penso que no".

Sobre la vacunació de reforç, apunta que a partir de setembre podria començar a vacunar-se als majors de 60 anys | Lourdes Gata