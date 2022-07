En esta séptima temporada, las novedades y los nuevos personajes están marcando el día a día de Distrito Sur. Esta semana, además, varias de nuestras protagonistas se verán en complejas circunstancias que les harán tomar decisiones trascendentales y que cambiarán el curso de sus vidas. No te pierdas todo lo que te contamos de los capítulos del 18 al 22 de julio en 'Servir y proteger'.

Soledad regresa a Distrito Sur y confiesa a Espe que quiere que Sheila se vaya a vivir con ella. En ese momento, y una vez que le comunican a la adolescente la oferta de su madre, el futuro se vuelve un mar de dudas para ella, que no sabrá si su lugar está en Málaga o en el barrio.

Después del demoledor informe de Régimen Disciplinario, Lidia lo tiene claro: abandona el Cuerpo. Sin embargo, Hanna, Néstor e incluso Miralles no piensan dejarla abandonar y harán todo lo que esté en su mano para que la joven agente se replantee su decisión.

Luna, futuro incierto

Luna se entera de que Bea quiere vender el Moonlight y empieza a plantearse si su destino pasa por hacerse propietaria del local o no. La decisión que tome será trascendental no solo para ella, sino también para Iker y Leo, con los que ya forma una familia. Además, el exagente del CNI no termina de echar el ancla en el barrio.