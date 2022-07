8 calamars de mida mitjana

8 gambes blanques del Maresme

1 ceba gran

500 g de tomàquet de pometa

3 ous durs

1 ou cru

Pa ratllat

Brou de peix

1 got de vi blanc

Llorer

Porros

Rom

Oli

Sal

Per la picada: all, julivert, ametlles, avellanes, crostons i xocolata

Netegem els calamars i reservem les potes i les aletes. Tallem les potes i les aletes dels calamars a trossets petits En una caçola sofregim les pells de les gambes, afegim el vi blanc i el tomàquet de pometa. Fem el farcit barrejant els ous bullits a trossets, el calamar i les gambes, un ou cru i una mica de pa ratllat. Amb aquest farcit omplim els calamars sense que estiguin massa plens i posem un escuradents per tancar-los. Tallem la ceba i el porro i saltejem amb una mica d'oli i el llorer. Tirem els calamars i els deixem un minut per banda. Afegim el rom, el fumet, el sofregit de tomàquet i el farcit que ens hagi sobrat. Ho deixem coure 30 minuts. Fem la picada amb all i julivert, les ametlles i les avellanes torrades, els crostons de pa i la xocolata ratllada. Afegim la picada als calamars i ho deixem coure tot durant uns minuts.