La gran majoria de nosaltres és conscient que és important reduir el consum de carn per millorar la nostra salut i per ser més sostenibles. Tot i això, el consum de carn al nostre país continua sent molt elevat. Per aquest motiu, hi ha qui investiga altres opcions.

A Barcelona, l'empresa Novameat vol reinventar la carn tal com la coneixem amb alternatives vegetals. A 'Planeta R', la Martina ha tastat un bistec fet amb ingredients vegetals i l'ajuda d'una impressora 3D.

L'Esther Plans, investigadora de Novameat, ens ha explicat que, per aconseguir aquest sabor, utilitzen "proteïna de pèsol groc, greix vegetal, fibres d'algues i aromes i colorants 100% vegetals". Són moltes les alternatives per poder baixar el consum de carn, aquí us proposem algunes.

Fonts proteiques Una de les fonts proteiques més importants és l'ou. També és interessant fer combinacions de proteïnes vegetals com el llegum i els cereals, sobretot en cas de persones veganes. Finalment, consumir productes de soja com el tofu o el tempeh sempre serà una bona opció per reduir el consum de carn.

Planificació La planificació és molt important. Fer un menú setmanal pot ajudar a mantenir una dieta equilibrada i a no llençar menjar. Consumint ous i llegums entre tres i quatre dies a la setmana acompanyat de cereals, fruits secs i llavors, podem reduir considerablement el consum de carn. També hi ha opcions com establir un o dos dies sense carn a la setmana per rebaixar el consum. Tot i això, per canviar d'hàbits alimentaris, el més recomanable és acudir a un nutricionista per assegurar-se que la dieta és equilibrada i completa.