A Barcelona l'empresa Novameat vol reinventar la carn tal i com la coneixem amb alternatives vegetals. La Martina tasta un bistec fet amb ingredients vegetals i l’ajuda d’una impressora 3D. Pot ser que es converteixi en l’alternativa a la carn del futur?

L'Esther Plans, investigadora de Nova Meat, ens explica que, per aconseguir aquest sabor, utilitzen "proteïna de pèsol groc, greix vegetal, fibres d'algues i aromes i colorants 100% vegetals". Són moltes les alternatives per poder baixar el consum de carn, aquí us proposem algunes.