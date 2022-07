A presó un home per abusar de menors

La Guàrdia Civil ha detingut a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) un home de 37 anys per enganyar menors i abusar-ne sexualment. El detingut es feia passar per representant de 'gamers' famosos per guanyar-se la seva confiança, apropar-s'hi i quedar-hi sols. També els feia regals, i els mostrava tota mena de pornografia per animar els menors a fer actes sexuals per vídeo-xat que enregistrava sense permís.

