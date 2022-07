Per primera vegada en més de 60 anys, un dels lobbys econòmics més importants de Catalunya, el Cercle d’Economia, viu unes eleccions per definir la presidència. Fins ara, sempre s’havia acabat consensuant el candidat. Aquesta vegada no ha estat possible i finalment l'exconseller del Banc Sabadell Jaume Guardiola i l'empresària Rosa Cañadas s’enfronten a les urnes.

Guardiola, el candidat continuista Guardiola s’erigeix com a candidat 'continuista', per administrar el que considera com a llegat d’aquestes sis dècades en què l’entitat s’ha erigit en una de les més influents del món polític i econòmic de Catalunya, com ha quedat palès a les tradicionals trobades que s’han celebrat tradicionalment a la primavera a Sitges. “Javier Faus, president del Cercle d’Economia, arriba a la seu i és el primer en votar. pic.twitter.com/tKF9QBGhQI“ — Cercle d'Economia (@CdEconomia) July 12, 2022 Acompanyen Guardiola grans empreses com Puig, Celsa, Caixabank, Havas i Cuatrecasas i entre els noms que incorpora n'hi ha de la junta sortint com Marc Puig, Mercè Conesa, José Maria Lasalle, Alfonso Rodès o Laura Urquizo.