A judici tres joves per una agressió homòfoba

Arrenca el judici contra tres joves acusats d'agredir amb una pallissa a un noi de 23 anys al metro de Barcelona. La víctima va ser agredida l'any 2019 per la seva condició sexual, ara assegura que ha hagut de marxar fora de la capital catalana.

A més, també li costa anar agafat de la mà d'altres nois en públic. Les acusacions han retirat els càrrecs contra un dels tres acusats, i demanen cinc anys de presó per als altres dos, que han admès que eren al lloc dels fets, però han dit que no van agredir la víctima. El judici s’havia d’haver fet al febrer, però es va ajornar perquè un dels acusats no s’hi va presentar.

El dia dels fets Segons les acusacions, cap a les 6 del matí del 12 de gener del 2019 la víctima va accedir a un dels vagons de la Línia 1 del Metro a l'estació de Rocafort en direcció a Fondo per anar a treballar. A dins del vagó hi havia els tres acusats acompanyats de dos menors d'edat, d'origen llatinoamericà, que tornaven d'una discoteca de l'Hospitalet de Llobregat i anaven cap a Sant Adrià i Badalona, on vivien. La víctima portava una samarreta amb un os i el text en anglès: "Alimenta'm i digue'm que sóc guapo". Quan els acusats i els menors van veure la samarreta es van aixecar i apropar al seient de la víctima. Un dels menors, que ja va ser jutjat i va acceptar els fets i els delictes a canvi de 22 mesos de llibertat vigilada, es va asseure just al costat de la víctima, que es va sentir incòmoda i es va canviar de seient, però el menor es va tornar a asseure al seu costat i s'hi va repenjar. Quan la víctima li va recriminar aquesta actitud, el menor es va aixecar i li va cridar: “Aixeca’t, d’home a home. O què passa, que no ets un home? Posa’t dret, marieta. Què passa, que ets un marieta?”. Els tres acusats majors d'edat es reien de la situació i animaven el menor. El jove es va reafirmar en la seva orientació sexual i li va contestar: “Sí, sóc marieta, i tu ets burro.” A partir d’aquí, l’agressivitat del menor va créixer i va pretendre violentar-lo i desafiar-lo perquè es barallessin. Arribat a aquest punt, la víctima va dir: “Pega’m, si vols. M’aixecaré, però per avisar seguretat”. Quan el menor va intentar abalançar-se contra la víctima, aquesta es va dirigir a l'intèrfon del vagó i va contactar amb la conductora del comboi, cosa que va provocar que els agressors paressin en la seva actitud. La víctima va baixar a la parada d'Urquinaona per anar a buscar la Línia 4, pensant que els agressors seguien al vagó. Però aquests també van baixar i van seguir la víctima per l'andana tapant-se amb caputxes. En arribar a les escales de l'andana al vestíbul, el menor va córrer cap a la víctima per l'esquena i li va donar un fort cop de puny al coll que el va fer caure a terra. El menor i un dels acusats van aprofitar la situació per donar cops de peu i de puny a tot el cos de la víctima, especialment la cara. A l'agressió s'hi va sumar un dels altres dos acusats majors d'edat. Quan els vigilants de seguretat van arribar, van parar en l'agressió. A conseqüència de l'atac, la víctima va patir diverses ferides i lesions a la cara i ansietat posttraumàtica, i va requerir baixa laboral, punts de sutura, medicació i psicoteràpia durant dos mesos. Per tot això, la fiscalia els acusa d'un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual, i demana per a ells cinc anys de presó i prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant deu anys.