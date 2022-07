El jove de 23 anys que el gener del 2019 va ser agredit per la seva condició d'homosexual al Metro de Barcelona ha hagut de marxar a viure fora de la capital catalana. Ho ha explicat durant el judici contra tres joves per lesions amb l'agreujant d'homofòbia. Segons el noi, des d'aleshores té certa por a viatjar en transport públic i ha anat a viure al seu poble d'origen. A més, també li costa donar la mà a altres nois en públic. Les acusacions han retirat els càrrecs contra un dels tres acusats, i demanen cinc anys de presó per als altres dos, que han admès que eren al lloc dels fets però no han reconegut els fets. El judici s’havia d’haver fet al febrer, però es va ajornar perquè un dels acusats no s’hi va presentar.