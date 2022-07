Els sindicats educatius preparen noves mobilitzacions per aquest inici de curs. Aquest dijous han anunciat dues noves jornades de vaga contra les polítiques de l’actual conseller d’Educació. Una serà el 7 de setembre, que és el primer dia de classe a Secundària, i l'altre el 28 del mateix mes. Per al primer dia, preveuen una concentració al Parlament i, per a la segona jornada de vaga, tenen previst fer una manifestació al centre de Barcelona

Ho han anunciat en roda de premsa conjunta USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT, i USOC.

Les organitzacions sindicals ja van avisar a final de curs que el proper no començaria amb normalitat. De fet, el dia 5, primer dia a Educació Infantil i Primària, convoquen concentracions als ajuntaments a la tarda. Les setmanes del 12 i del 23 de setembre també estan previstes altres accions de protesta.

“Si no escolten la comunitat educativa, EL CURS NO COMENÇARÀ AMB NORMALITAT‼️



��️Calendari de lluita:



✏️5/09 Accions a centres i Ajuntaments.

✏️7/09 VAGA i concentració al Parlament.

✏️Setmanes del 12 i 23/09 tancades i assemblees.

✏️28/09 VAGA i manifestació unitària. pic.twitter.com/6UGbrE22Qk“ — Iolanda Segura Corrales (@IolandaSegura) July 7, 2022