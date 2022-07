A Catalunya es compren més de 108.000 tones d'aparells electrònics cada any i es llencen 400.000. Hi ha dues formes de revertir aquesta tendència: reparant els aparells i prevenint els riscos.

A 'Planeta R' la Martina coneix el Bryan, tècnic de 'Reparatruck', un servei mòbil d'autoreparació per a municipis impulsat per l'ONG Solidança. El Bryan es mou amb la seva furgoneta i ajuda als diferents habitants de la zona a reparar els seus aparells. De forma totalment gratuïta, posa al servei del consumidor totes les eines i el coneixement necessari perquè sigui la mateixa persona qui es repari l'electrodomèstic.

Tot i això, encara hi ha una forma més senzilla de no llençar els aparells electrònics: prevenint els riscos. Aquí us deixem alguns consells.

Netejar la pols La gran majoria dels aparells deixen de funcionar per acumulació de pols. Ser-ne conscients i netejar periòdicament els electrodomèstics pot ser una bona solució per evitar que s'espatllin.

No desendollar a base d'estrebades És important evitar estirar el cable per desendollar un aparell. És un dels motius més freqüents pels que deixa de funcionar. Recomana'm agafar l'endoll amb compte per treure el cable.

Protegir els conductors elèctrics de les cremades Intentar evitar que l'aparell es trobi a prop d'una font de calor com el radiador, la vitroceràmica o el calefactor.

Evitar bases múltiples Hem d'intentar no utilitzar, sempre que sigui possible, bases múltiples. Sobretot, les que no disposen de presa de terra. Així no es sobrecarregarà la línia.

Atenció al cable i a l'endoll No es poden fer servir cables danyats, clavilles d'endoll trencades ni aparells amb desperfectes a la carcassa. Abans d'usar un aparell o endoll, ens hem d'assegurar que està en perfecte estat.