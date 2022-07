Cerdeña es famosa por las playas del norte de la isla como las de Costa Esmeralda o la playa La Pelosa pero te proponemos ir hacia el Golfo de Orosei, en el centro de la costa oriental. Allí descubrirás las calas más espectaculares. Sí, como lo oyes, ¡las más bellas de la isla! Para poder acceder a estas playas necesitarás ir en barco aunque a algunas de ellas podrás ir a pie.

Ruta en barco o a pie

Para descubrir el Golfo de Orosei, lo mejor es ir a Cala Gonone, un pequeño pueblo turístico en el que podrás alojarte y en el que hay un puerto. Aunque también puedes dormir en otros municipios de alrededor como Orosei.

Desde el puerto de Gala Ganone puedes contratar todo tipo de excursiones en grupo en barco y lanchas privadas en las que no necesitas ningún carnet específico para poder conducirlas. ¡No te asustes! Siguiendo unas cuantas instrucciones, sabrás navegar por las aguas del mar Tirreno. Según tu presupuesto y las personas que seáis, puedes decantarte por una opción u otra. Pero, si puedes permitírtelo, ir a tu aire con una zodiac es muy aconsejable.

Ir en lancha te permitirá visitar calas que son inaccesibles a pie, las pisicinas de Venere y la Grotta del Bue Marino. Además, mientras navegas alucinarás con el agua color turquesa de las zonas menos profundas. Son tan cristalinas que podrás observar el fondo marino con muchísima nitidez y ver montón de peces. ¿Te animarías a hacer snorkel?

Bañistas en Cala Gabbiani iStock

Otra opción es hacer una ruta a pie. La carretera desde Cala Gonone llega hasta cerca del acceso a Cala Fuili. Allí podrás "aparcar" (dejar en el borde de la calzada de mala manera) tu vehículo. Llegar a esta playa es fácil. Eso sí, ¡cuidado con las escaleras al bajar que están muy empinadas!

Cala Luna es otra de las playas a las que puedes acceder caminando después de hacer un recorrido por el bosque de aproximadamente una hora y media, dependerá de tu ritmo. Si luego no te quedan fuerzas para volver a pie, en la playa hay un servicio de barco que te llevará a Cala Gonone. No te preocupes si has dejado el coche cerca de Cala Fuili, porque hay un servicio de transfer que te acerca a la zona.